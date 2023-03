Colombiaan Juan Sebastián Molano wint kasseikoers GP Denain, Timo Kielich knap derde: “Twee goeie dagen voor mij”

De 23-jarige Limburger Timo Kielich (Alpecin-Deceuninck) verkeert in uitstekende vorm. Hij werd woensdag al vierde in Nokere-Koerse en doet nu nog een plaatsje beter na een zware koers met bijna 23 kilometer kasseien – waarvan sommige er modderig bij lagen – en veel wind.

“Het waren twee mooie dagen voor mij”, zei Kielich aan CyclingPro.net. “Maar vandaag was een stuk zwaarder dan Nokere, met al die kasseien op het einde. In Nokere moesten we de plannen wijzigen nadat onze snelle man, Kaden Groves, gevallen was en mocht ik plots mee sprinten. Vandaag zaten we met de ploeg altijd vooraan zonder dat we moesten achtervolgen. Op het einde raakte ik met een goed groepje weg, maar er zat niet veel meer op. Bjerg deed de kop tot op 500 meter en dan trok Boasson-Hagen de sprint op gang, maar ik voelde dat ik geen versnelling meer in de benen had om te winnen. Toch ben ik tevreden met die derde plaats.”

Er was nog een landgenoot die zich liet opmerken in deze GP Denain, want Gilles De Wilde (Team Flanders-Baloise) zat opnieuw in de vlucht van de dag die aanvankelijk uit acht renners bestond. Pas op zo’n tien kilometer van de finish, ter hoogte van de laatste kasseistrook, werd De Wilde met wat restte van zijn vluchtgezellen gegrepen door een tegenaanval die was ontstaan onder impuls van Edvald Boasson-Hagen.

De Noorse ex-winnaar (in 2008) kreeg Timo Kielich, Tim van Dijke, Mikkel Bjerg en Juan Sebastián Molano mee. UAE was als enige ploeg met twee man vertegenwoordigd en dat in een ideale combinatie: hardrijder Bjerg en snelle man Molano.

Bij de aanzet van de sprint schoot Van Dijke even uit zijn pedaal en de Colombiaan Juan Sebastián Molano maakte het een-tweetje met ploegmakker Bjerg perfect af. Van Dijke werd nog tweede, Kielich mocht mee het podium op.

Achter de vijf leiders was Samuel Watson (Groupama-FDJ) weggereden uit de groep achtervolgers, waarvan Milan Menten (Lotto-Dstny) als eerste over de finish kwam. Hij eindigde als zevende op veertien seconden.