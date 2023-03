Franse regering wil pensioenhervorming doordrukken zonder stemming in parlement

President Manuel Macron had donderdagmiddag, kort voor een zitting in de Assemblée Nationale, opnieuw premier Elisabeth Borne en verschillende ministers bijeengeroepen om overleg te plegen over de inroeping van dat artikel. Volgens een deelnemer aan dat overleg “was men van mening dat er te veel onzekerheid was over de stemming”.

De regering van Borne heeft geen meerderheid in het “lagerhuis”, waardoor een goedkeuring van de veelbesproken pensioenhervorming een dubbeltje op zijn kant zou zijn.

De zitting in het parlement startte daarop met boegeroep.

Na de felle protesten onder de Franse bevolking van de voorbije weken tegen de pensioenhervorming, zou de omzeiling van het parlement olie kunnen gooien op al fel smeulend vuur. Olivier Faure van de socialistische oppositiepartij PS heeft “de grillen van de president” al fors veroordeeld. Manuel Bompard van de eveneens linkse partij La France insoumise heeft het op Twitter over een “permanente staatsgreep”. “Het volk is tegen hen. Laten we ons van hen ontdoen”, schrijft hij.

De pensioenhervorming voorziet onder meer in een verhoging van de wettelijke pensioenleeftijd, van 62 naar 64 jaar.

In Frankrijk wordt al weken geprotesteerd tegen die plannen. Geregeld kwam het daarbij ook tot zware rellen.