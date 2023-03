Een felgeel pareltje, maar wel klachten over het bezoekersvak: in dit pas gerenoveerde stadion speelt Anderlecht straks tegen Villarreal

De bijna 900 meegereisde Anderlecht-fans zullen hun ogen uitkijken in Villarreal donderdagavond. De Spaanse subtopper heeft zijn stadion namelijk net volledig gerenoveerd ter ere van het 100-jarige bestaan van de club. Het resultaat oogt prachtig, maar er zijn al wel wat klachten geweest over het bezoekersvak. Kostenplaatje van de renovatie: 50 miljoen euro.

Villarreal bestaat 100 jaar en dus vond de clubleiding het een ideaal moment om het Estadio de la Ceramica onder handen te nemen. Meteen na de laatste speeldag van vorig seizoen, op maandag 16 mei 2022, begonnen de werken die tot eind december duurden. Villarreal mocht begin dit seizoen gebruikmaken van het stadion van tweedeklasser Levante, na het WK waren de werken (zo goed als) afgerond en kon het weer in het eigen stadion – dat plaats biedt aan 23.000 fans – spelen. Vorige week werd het stadion nog feestelijk ingehuldigd, optredens van artiesten incluis.

(Lees verder onder de foto’s.)

Het pas gerenoveerde Estadio de la Ceramica. — © BELGA

Anderlecht werkte al een training af in het felgele stadion. — © BELGA

In totaal spendeerde de Spaanse club zo’n 50 miljoen euro aan de renovatie. De grootste veranderingen: het volledig vernieuwde dak, de met keramiek beklede voorgevel, de splinternieuwe felgele zitjes, twee gigantische scoreborden en een nieuwe geluids- en lichtinstallatie – de fans van Anderlecht kunnen zich donderdagavond aan een knap lichtspektakel verwachten. De tribunes zijn overigens bijzonder steil en de fans zitten heel dicht bij het veld.

Bij de renovatiewerken is er echter minder rekening gehouden met het zicht vanuit het bezoekersvak. Toen Real Madrid er begin januari op bezoek ging, kwamen er klachten binnen van fans die geen goed zicht hadden op het veld. Enerzijds van fans die achter de glazen wand zaten. Door de reflectie van de zon konden zij amper iets zien – dat zal donderdagavond geen probleem zijn, de aftrap is om 21.00 uur. Maar de fans die op de onderste rijen zitten, zullen dus wel (net zoals op STVV) door glas naar de wedstrijd moeten kijken. Ook de supporters die uiterst rechts in het vak zitten, zullen geen ideaal zicht hebben aangezien een deel van het dak daar in de weg zit.

Meer beelden:

