Speed in koelkast en verzameling van 36 wapens: “Als ik er een mooi zag, kocht ik het gewoon”

De vader en zijn zoon, beiden uit Zutendaal, moesten zich donderdagochtend voor de Tongerse rechter verantwoorden voor een grote verzameling wapens die ze in huis hadden liggen. De Tongerse rechter sprak over een heel wapenarsenaal: van pistolen, karabijnen en revolvers tot pepperspray, boksbeugels, een matrak, messen en stroomstootwapens. In totaal ging het om 14 vergunningsplichtige wapens en 22 verboden wapens. “Ik wist dat het niet mocht, maar ik dacht dat het geen kwaad kon zolang ze thuis lagen. Ik heb die wapens nooit gebruikt voor misdadige zaken. Als ik een mooi wapen zag, kocht ik het gewoon”, zo sprak de vader.

YouTube-filmpjes

De rechter wees de man erop dat hij wel degelijk met de wapens buitenkwam. Zo postte hij 36 YouTube-filmpjes waarop te zien was hoe hij sommige wapens uittestte aan de bunker van Wiemesmeer. “Ik heb verstand van wapens en ik lette enorm op waar ik schoot. Ik zorgde ervoor dat de kogels niet in het rond vlogen, door ze bijvoorbeeld in een berg zand te schieten. Er waren ook nooit wandelaars in de buurt als ik dat deed.”

De rechter stond perplex. “Dus er konden mensen in de buurt rondwandelen? Hoe meer u zegt, hoe erger het wordt. Als er ooit een wandelaar geraakt wordt door iets wat u afschiet, is het kot te klein. Waar houdt u zich mee bezig?”, klonk het streng.

De 29-jarige zoon van de man zou ook enkele wapens in zijn bezit gehad hebben en filmde zijn vader tijdens het schieten. “Maar ik heb die wapens zelf nooit gebruikt. Ik heb de meeste gewoon gekregen van mijn grootvader”, sprak de twintiger. Zijn vader riskeert een celstraf van zes maanden. De twintiger moet vrezen voor drie maanden met probatieuitstel.

Speed in de koelkast

De twee mannen moesten zich verder ook nog verantwoorden voor drugs die tijdens de huiszoeking werden gevonden. Hij ging over 17 cannabisplanten in een kweektent, een klein drugslabo in de slaapkamer van de twintiger en 49 gram speed in de koelkast. Voor de vader wordt een celstraf van acht maanden gevraagd. Voor zijn zoon eist de aanklager twaalf maanden cel. De procureur stemt in met uitstel onder voorwaarden voor beiden.

De raadsman van de twee beklaagden vraagt eveneens straffen onder voorwaarden. Voor de zoon wordt ook een werkstraf voorgesteld.

Vonnis volgt op 20 april.