Overwinning BoerBurgerBeweging in Nederland nog groter dan gedacht

De overwinning van de BoerBurgerBeweging (BBB) na de provinciale verkiezingen in Nederland blijkt nog groter dan gedacht. Een nieuwe voorlopige prognose van de Verkiezingsdienst van het persbureau ANP brengt de partij van Caroline van der Plas op zestien zetels in de Eerste Kamer. Mogelijk worden dat er zelfs nog zeventien.

Daarmee is de BBB vanuit het niets de grootste: de combinatie GroenLinks-PvdA blijft voorlopig op vijftien zetels steken, één zetel winst.

Na Forum voor Democratie, dat in 2019 met twaalf zetels de senaat in kwam en er nu nog maar twee over heeft, is het CDA de grootste verliezer. Van de negen Eerste Kamerzetels, verliest de partij er vier. De VVD van premier Mark Rutte gaat van twaalf naar tien zetels, D66 van zeven naar zes en de ChristenUnie halveert naar twee zetels.

Kleine verschuivingen zijn nog mogelijk en die kunnen grote gevolgen hebben. Op basis van de jongste prognose kan de gezamenlijke fractie van GroenLinks-PvdA de regeringscoalitie nog aan de kleinst denkbare meerderheid in de Eerste Kamer helpen. Maar als de BBB er die zeventiende zetel bij krijgt, en dat ten koste gaat van een van de coalitiepartijen, is voor de route ‘linksom’ steun nodig van nog een partij.

