Goud en zilver voor Gijs Demunck (11) uit Diepenbeek en Lune Cardinaels (12) uit Wellen op Vlaamse STEM-Olympiade

Wellen/Diepenbeek

Gijs Demunck (11) van methodeschool De Loep in Diepenbeek en Lune Cardinaels (12) van basisschool De Eik in Wellen hebben respectievelijk goud en zilver behaald op de Vlaamse STEM-olympiade voor leerlingen uit het 5de en 6de jaar van het lager onderwijs. Gijs en Lune zijn de enige Limburgers in de top-tien van heel Vlaanderen.

STEM (science, technology, engeneering en mathematics) zit al enkele jaren sterk in de lift bij de Vlaamse jeugd. De interesse voor de nationale STEM-competitie was dus erg groot. Aan de finale op het Ministerie van Onderwijs in Brussel ging een voorronde vooraf. Liefst 664 lagere scholen hadden ingeschreven, goed voor 26.291 leerlingen. Hiervan mochten 66 leerlingen naar de finale.

“Op school kregen we een vragenbundel met uiteenlopende onderwerpen over technische, wetenschappelijke en wiskundige kwesties”, vertelt Lune. “Over X-raybeelden, de verspreiding van elektriciteit, stroomkring en schakelaars plaatsen, vraagstukken, de tandwielen van een fietsketting, gereedschappen… Een paar weken later vertelde meester Jo dat ik geselecteerd was en met hem mee naar Brussel mocht voor de finale.”

Praktische proeven

Lune Cardinaels behaalde zilver op de olympiade. — © rudc

Daar wachtte een nóg moeilijkere vragenbundel en vier praktische proeven. “Zo moesten we een kabel vastmaken aan een minitreinspoor, vervolgens een schakeling 1-2-3 op een schakelaar uitvoeren, een robot programmeren en testen doen op een kleine hoeveelheid bloed.”

Programmeren is niet aan Lune besteed. “Op dat onderdeel haalde ik een ‘nul’, maar al de rest was blijkbaar supergoed.”

Om het sportief te houden besliste de jury om alle finalisten minstens brons te schenken. Er lagen slechts 7 zilveren en 3 gouden medailles klaar. Gijs behaalde goud en kreeg naast zijn erediploma ook een Lego Technic Ferrari, een Lego Education Spike en een minitrein van Marklin.

Lune mocht een zilveren medaille in ontvangst nemen. “Mijn ouders en ik waren bij brons naar mijn naam aan het zoeken, maar we vonden hem niet. Groot was onze verbazing toen ik bij zilver stond. Ik had het echt niet verwacht”, aldus Lune. Ook thuis is Lune enthousiast met STEM bezig. Ze heeft een passie voor de complexe lego-bouwwerken met Harry Potter als centrale figuur. “Het liefst van al wil ik later spoedarts worden, dat is echt mijn grote droom.”

Rudi De Cock en Raymond Polus