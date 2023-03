Tuinman masturbeert voor ogen van 76-jarige vrouw: “Door ziekte kom ik spontaan klaar”

De vijftiger kwam regelmatig bij de vrouw en haar dementerende echtgenoot over de vloer. Hij hielp bij het tuinonderhoud, deed de boodschappen en verzorgde de kippen. Op 30 mei 2021 liep het fout toen de man een pauze nam en via de veranda de woning van het koppel betrad. De vrouw was alleen thuis. “Ze zei plots dat ik geen echte man ben omdat ik geen vrouw en kinderen heb. Ik heb toen mijn broek laten zakken omdat ze me uitlachte”, zo verklaarde de vijftiger voor de Tongerse rechter. Volgens de aanklager dwong hij de 76-jarige vrouw vervolgens om te kijken hoe hij zich masturbeerde.

Ejaculeren

De politie werd verwittigd en de man mocht een tijd niet meer in de buurt van het koppel komen. Die voorwaarden werden geschonden. Op 6 augustus 2022 drong hij de woning uiteindelijk opnieuw binnen. “Hij heeft toen opnieuw zijn geslachtsdeel uitgehaald en is beginnen masturberen”, zo sprak de raadsman van het slachtoffer.

De man verliet de woning, maar kwam enkele uren later nog eens langs. “Mijn cliënte was bang en probeerde de politie te bellen. Toen meneer dat zag, greep hij haar vast, vielen ze op de grond en ging hij bovenop haar liggen. Hij probeerde haar op de mond te kussen, nam haar borsten vast en ejaculeerde op haar.” De advocate vraagt een schadevergoeding van 7.500 euro.

Ziekte

De procureur spreekt over zeer ernstige feiten waarbij de man bewust een kwetsbaar persoon uitzocht en een groot gevaar vormt voor de samenleving. Zij vraagt een opsluiting van veertig maanden, een geldboete van 800 euro en een ontzetting uit de rechten voor tien jaar.

De raadsman van de beklaagde bevestigt dat het gaat om ernstige beschuldigingen, maar betwist dat de feiten zich hebben voorgedaan zoals ze beschreven worden. Volgens de vijftiger zelf valt alles te wijten aan zijn ziekte. “Daardoor kom ik spontaan klaar en dat is de reden waarom mijn broek toen nat was”, vertelde hij. “Ik heb haar zeker niet aangeraakt.”

Vonnis volgt op 20 april.