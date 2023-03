Prinses Elisabeth: “Ik wil later lijken op mijn betovergrootmoeder, koningin Elisabeth”

Tijdens haar eerste interview in lange tijd heeft prinses Elisabeth haar bewondering voor haar betovergrootmoeder, koningin Elisabeth (1876-1965), uitgesproken. Ze deed dat op de laatste dag van een driedaags officieel bezoek van koningin Mathilde en haarzelf aan Egypte. Tijdens de reis traden de kroonprinses en haar moeder in de voetsporen van koningin Elisabeth, die een passie had voor het land van de farao’s.

De derde en laatste dag van het officieel bezoek van prinses Elisabeth en koningin Mathilde stond in het teken van de archeologie. De reis had dan ook de bedoeling de belangrijke rol die koningin Elisabeth gespeeld heeft voor de egyptologie te benadrukken.

Koningin Mathilde en prinses Elisabeth werden door archeologen van de KULeuven rondgeleid door actieve opgravingen in Dayr-al-Barsha. Na afloop namen de koningin en haar oudste dochter even de tijd om op vragen van de meegereisde pers te antwoorden. Prinses Elisabeth bracht hulde aan zowel haar moeder, koningin Mathilde, als aan haar betovergrootmoeder, koningin Elisabeth.

“Het zijn beiden inspirerende figuren voor mij. Ik bewonder koningin Elisabeth heel erg. Ze was avontuurlijk, had een passie voor Egypte, maar ook voor muziek. Zij was ook sociaal geëngageerd. Graag zou ik in de toekomst misschien op haar willen lijken. Maar ik hoop ook van mijn mama te kunnen leren. Zij is heel energiek en dynamisch en ze heeft die passie om naar mensen te luisteren en hun job in de verf te zetten.”

Voor koningin Mathilde was het “heel bijzonder” om voor de tweede keer, na een Unicef-missie in Kenia in 2019, haar oudste dochter erbij te hebben op werkbezoek, een nuttige reis voor de troonopvolgster. “Ik ben er zeker van dat ze er intens van genoten heeft. Ze heeft veel geleerd van de archeologische bezoeken over geschiedenis, en ook veel geleerd van de contacten met de studenten.”