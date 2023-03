Annemiek van Vleuten wil dat Milaan-Sanremo voor vrouwen monsterkoers wordt: “Geen reden waarom wij geen 250 kilometer zouden kunnen rijden”

Er is nog geen vrouweneditie van Milaan-Sanremo, maar de Italiaanse wedstrijdorganisator RCS werkt aan een vrouweneditie voor 2024. Momenteel staat er een beperking op vrouwenkoersen van 170 kilometer, maar wereldkampioene Annemiek van Vleuten pleit ervoor om daarvan af te wijken. Bij de mannen is Milaan-Sanermo met zijn 300 kilometer de langste klassieker op de kalender.

Paolo Bellino, CEO van RCS Sport, liet aan Bici Pro weten dat er gewerkt wordt aan een vrouwenversie van Milaan-San Remo voor 2024.

“We denken aan een wedstrijd op dezelfde dag als de mannenrace, maar op een ander parcours, allicht van Arenzano naar San Remo.”

De afstand tussen Arenzano en San Remo langs de Ligurische Kust is ongeveer 120 kilometer.

Van Vleuten zegt nu aan Cyclingnews dat ze graag een vrouwenversie van Milaan-San Remo wil die verder gaat dan de UCI-limiet van 170 kilometer.

“Een vrouwenversie van Milaan-San Remo zou de langste eendagswedstrijd ooit moeten worden, met een finale met de Cipressa en de Poggio. Er is geen reden waarom wij geen 200 of 250 kilometer zouden kunnen rijden. Laten we beginnen met 200 kilometer en die afstand daarna geleidelijk verlengen.”