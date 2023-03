Wouter Vrancken: “Soms controle zoeken maar liever te enthousiast dan te passief”

Elk nadeel heeft zijn voordeel. Of andersom. Wouter Vrancken kijkt in elk geval vol vertrouwen uit naar de trip naar Cercle Brugge op vrijdagavond.

“Na een nederlaag speel je altijd graag zo snel mogelijk je volgende wedstrijd”, glimlachte de Genkse coach op zijn wekelijkse persbabbel. “En als je wint, is het een groot voordeel om op vrijdag te kunnen spelen. Dan is het zalig om de rest van het weekend naar de andere wedstrijden te kijken.”

Niet dat er al te veel is blijven hangen van de thuisnederlaag tegen Union, zo demonstreerde op de achtergrond een uitgelaten spelersgroep tijdens de donderdaglunch. “We trekken ons niet te veel aan van wat er van buitenaf over ons verteld wordt. We brachten ook zondag genoeg kwaliteit, alleen in beide rechthoeken moet het efficiënter. Plus moeten we af en toe de wedstrijd een beetje aanvoelen en bijvoorbeeld in de slotfase van een eerste helft iets meer controle zoeken. Anderzijds willen we zeker ook niet in het andere uiterste vervallen. Wij blijven onze speelstijl trouw, ik heb nog liever dat we te enthousiast zijn dan dat we plots te passief zouden voetballen. Wij blijven vol gas voor de zege gaan, ook al kan dat af en toe tegenvallen.”

Rode Duivels

Nog een klein nadeel van deze match op vrijdag is de bekendmaking van de eerste selectie van Domenico Tedesco op de middag. Genk-spelers Bryan Heynen en vooral Mike Trésor zitten op hete kolen, bekent hun coach.

“En terecht, ze verdienen het allebei om erbij te zijn. Ik herinner me niet één mindere match van onze aanvoerder en de cijfers van Mike spreken voor zich. Het is niet optimaal dat ze op de wedstrijddag te horen zullen krijgen of ze er al dan niet bij zijn. Anderzijds kan een selectie hen een extra boost geven. Krijgen ze slecht nieuws, dan moeten ze hun ontgoocheling omzetten in positieve energie.”

Vrancken sloot af met lof voor zijn Cercle-collega Miron Muslin. “Ze spelen een totaal ander soort voetbal dan wij maar er zit wel een heel duidelijk idee achter. Daardoor is Cercle met zijn verticaliteit en duelkracht een heel lastige tegenstrever. We hebben ons goed voorbereid en weten waar de vrije ruimtes liggen. Alleen zullen we wel heel goed moeten zijn om onder de druk uit te voetballen en de ruimtes te vinden.”

Cuesta geschorst

Carlos Cuesta moet vrijdagavond aan de zijlijn toekijken, hij pakte tegen Union zijn vijfde gele kaart. Sadick wordt normaal zijn vervanger. Wouter Vrancken selecteerde slechts 19 spelers (inclusief drie keepers), omdat hij niemand bij Jong Genk - dat op hetzelfde moment de belangrijke match tegen Virton speelt - wil weghalen om in Brugge in de tribune te laten plaatsnemen.

De selectie: Vandevoordt, Leysen, Chambaere, Munoz, Carstensen, Preciado, Sadick, McKenzie, Ouattara, Arteaga, Hrosovsky, Heynen, Castro, Paintsil, Sor, El Khannouss, Trésor, Ait El Hadj, Samatta.