Jong Genk recupereert Al Mazyani en Et-Taïbi tegen Virton

Na de 2-0-nederlaag in de derby tegen Lommel SK, lag de focus bij Jong Genk al snel op de wedstrijd tegen hekkensluiter Virton. De Genkies kunnen vrijdag (20u) hun voorsprong van 7 punten uitbouwen. Amine Et-Taïbi en Faissal Al Mazyani keren terug in de selectie.

“In voetbal wil je altijd winnen, maar we hebben de knop na de 2-0-nederlaag bij Lommel SK snel omgedraaid”, aldus Jong Genk-trainer Hans Somers tijdens zijn persbabbel. “We waren ontgoocheld omdat we de kansen hadden, maar het zou meer ontgoochelend geweest zijn als we die kansen niet hadden gecreëerd.”

Nieuwe kans

Tegen hekkensluiter Virton staat opnieuw een belangrijke wedstrijd op het programma. “Dat is een nieuwe kans om drie punten te pakken, niet meer, niet minder”, houdt Somers de druk af. “Het mag voor ons niet uitmaken tegen wie we spelen. We moeten elke ploeg bekampen met de gedachte om de wedstrijd naar onze kant proberen te doen kantelen en op een goede manier te leren uit de vorige wedstrijd en dat meepakken naar de volgende match.”

“Virton heeft een aantal ervaren spelers. Het is vooral uitkijken voor Mboyo, Kagé, Mabella en Aguemon. Dat zijn jongens die weten hoe het spelletje werkt. Zij hebben hun kwaliteiten. Anderzijds moet je Virton ook niet sterker maken dan dat ze effectief zijn. Ze staan niet op een plaats waar ze graag willen staan. We moeten dus van onze eigen kwaliteiten uitgaan.”

Nieuwe namen

Jong Genk recupereert de geschorste Faissal Al Mazyani. Ook de geblesseerde Amine Et-Taïbi (teennagel) is weer fit. “Zij zitten opnieuw in de selectie”, verklapt Somers. “Van de Perre (enkel) en Cutillas-Carpe (hamstrings) zitten nog in de lappenmand en Beniangba en Galarza gaan hun tweede van drie speeldagen schorsing in. De A-ploeg speelt vrijdagavond ook in Cercle Brugge. Je kan bij ons dus ongeveer dezelfde selectie verwachten als tegen Lommel SK, maar een verrassing kan altijd.”

De verwachte kern: Penders, Stevens, De Boeck, Rommens, Dierckx, Didden, Al Mazyani, Martens, Bangoura, Toma, Geusens, Rotundo, Swerts, Claes, Smekens, Kongolo, Arabaci, Nuozzi, Yayi Mpie, John.