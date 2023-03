Heusden-Zolder/Hsinchu

Het land is nauwelijks groter dan België, maar toch produceert Taiwan vandaag meer dan de helft van alle microchips ter wereld. “Grote kans dat in jouw smartphone een chip zit die op een paar kilometer van mijn campus is geproduceerd”, vertelt onze wereldburger Lars Kerkhofs, die in Taiwan onderzoek voert naar het geheugen van… microchips. Of wat had u gedacht.