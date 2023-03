Zizou Bergs blij met wildcard in Miami: “Hoop stap voorwaarts te kunnen zetten”

“Ik heb die wildcard gekregen dankzij mijn managementbureau IMG”, deed Bergs bij zijn aankomst in Florida uit de doeken aan Belga. “Het toernooi in Miami wordt georganiseerd door IMG. Ik stond op een lijst van spelers, die baat konden hebben bij een wildcard. En ik heb er van kunnen profiteren. Ik ben er heel blij mee. Ik maak momenteel een moeilijkere periode door en hoop in Miami een stap voorwaarts te kunnen zetten. Ik moet me niet te veel focussen op het resultaat, maar op de manier waarop. Ik moet het veld opkomen met een goede mindset en mijn potentieel proberen te benutten.”

Behalve Novak Djokovic (ATP 1) en Rafael Nadal (ATP 9) nemen de beste spelers ter wereld allemaal deel in Miami. “Ik heb nog niet echt nagedacht over een mogelijke tegenstander”, gaf Bergs aan. “Ik ben wel zeker in mijn eerste partij geen topreekshoofd te treffen, want die zijn allemaal vrij in de eerste ronde. Ik zou me natuurlijk graag meten met een topper. Maar de focus blijft liggen op de manier van spelen. En als ik dan komende week geen vooruitgang boek, dan zal het zeker daarna komen.”