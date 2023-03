Straf met uitstel voor brandstichting in leegstaande Lommelse fabriekshal

Een 55-jarige Lommelaar is donderdag in Hasselt veroordeeld tot 30 maanden cel voorwaardelijk voor brandstichting. De man zette de fabriekshal van het vroegere Hesemans op het Lommelse industrieterrein Maatheide in lichterlaaie en werd er in een smeerput aangetroffen.

LEES OOK. Bewusteloze man aangetroffen bij zware brand in leegstaand fabriek in Lommel

De brand dateert van 24 september 2021. Bij hun aankomst trof de brandweer de dader bewusteloos aan in een smeerput. Eerst dachten de hulpdiensten dat het om een gestruikelde kraker ging die vluchtte voor het vuur. Later verklaarde de vijftiger dat hij onder invloed van alcohol was en geprobeerd had zich van het leven te beroven. Hoe hij in de smeerput was beland, kon de Lommelaar niet vertellen. Het bleek een geluk bij een ongeluk te zijn, want de rook kwam onder meer daardoor niet tot bij hem.

Alcohol

Eerst ontkende de Lommelaar ook maar iets met de brand te maken te hebben. Uitlezing van zijn gsm sprak dit tegen. Zo waren er foto’s in te zien van de beginnende brand. Onderzoek wees uit dat de brand aangestoken was en dat er sprake was van twee vuurhaarden. Nog in zijn nadeel speelde dat de man in 2021 al eens een voorwaardelijke straf voor brandstichting kreeg. Bij de bepaling van de strafmaat hield de rechter rekening met de problematische leefsituatie van de man. Zijn advocaat wees erop dat de dader al jaren werk- en dakloos was en werkt aan zijn alcoholprobleem. De brandstichting komt hem nu op 30 maanden cel en 2.000 euro boete, telkens met uitstel, te staan. Wel moet hij zich laten behandelen voor zijn psychiatrische en alcoholproblematiek plus actief op zoek gaan naar werk. De proceskosten van ruim 1.600 euro zijn voor zijn rekening.