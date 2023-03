Marc Jacobs opent telefoonlijn voor klanten, en die heeft een bijzonder doel

De Amerikaanse ontwerper Marc Jacobs opent een telefoonlijn voor mensen die iets kwijt willen. Niet over hun aankopen, wel over bepaalde moeilijke situaties in hun leven.

Marc Jacobs lanceert in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk de zogenoemde perfect party line. Die telefoonlijn is onderdeel van de nieuwe Perfect-parfumcampagne en dient niet om te klagen over kapotte schoenen of retours aan te melden. Ze is er daarentegen voor mensen, ouder dan achttien jaar, die gedachten en getuigenissen willen delen.

Het merk wil vooral verhalen over liefde of vriendschap bundelen. Want: jezelf opstellen als een kwetsbaar en authentiek persoon is de filosofie die schuilgaat achter het geurtje. Hoe het concreet werkt? Marc Jacobs vroeg twee telefoonnummers aan en koppelde deze aan een antwoordapparaat. Alle boodschappen van bellers die hun hart luchten worden opgenomen. Sommige berichtjes verschijnen later op de socials van het label.

