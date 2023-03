Onze tv-tips: een boekverfilming, een bijzonder lichaam en een opvallende transitie

A Simple Plan

Een, vr, 22.50u

Eerst schreef Scott B. Smith het gelijknamige boek, later volgde deze verfilming van het misdaadverhaal met Bill Paxton, Bridget Fonda en Billy Bob Thornton. Over twee broers en hun alcoholverslaafde vriend. Ze vinden 4,4 miljoen dollar in een vliegtuigwrak in een natuurreservaat en denken dat ze het antwoord hebben gevonden op al hun problemen. Maar het is pas het begin van alle ellende.

2Doc Kort: Corrie

NPO2, vr, 22.20u

Corries partner Ashley is in transitie van man naar vrouw. De crisis in Corries leven biedt haar de mogelijkheid om met een schone lei te beginnen. Verborgen gebreken en sluimerende verlangens tot zelfontplooiing komen plots bovendrijven. De transitie brengt het stel dichter bij elkaar, op een manier die vóór de verandering niet mogelijk was geweest. Een ontroerende documentaire.

The Man Who Sold His Skin

Canvas, vr, 21.30u

De Syrische Sam trekt in een poging de burgeroorlog te ontvluchten naar Libanon. Daar ontmoet hij de beroemde kunstenaar Jeffrey Godefroi van wie hij een tatoeage krijgt. Hierdoor wordt Sam een levend kunstwerk dat veel waard is. De man wil echter geen meesterwerk zijn, maar weer als mens gezien worden. Naar een waargebeurd verhaal, verfilmd met Monica Bellucci en Koen De Bouw. (tove)