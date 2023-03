Acteur Ryan Reynolds binnenkort 300 miljoen dollar rijker dankzij verkoop netwerkbedrijf Mint Mobile

T-Mobile US, de beheerder van een draadloos netwerk, heeft beslist om mobiele provider Mint Mobile over te kopen voor zo’n 1,35 miljard dollar. En dat is goed nieuws voor acteur Ryan Reynolds (46), die aandelen heeft bij de provider. De deal zou hem zo’n 300 miljoen opleveren.

T-Mobile zal Ka’ena Corporation overnemen, het moederbedrijf van Mint Mobile, dat ook telefoondienst Ultra Mobile en draadloze groothandel Plum omvat. Dat kondigde het bedrijf woensdag aan in een video met Mike Sievert, de CEO van T-Mobile, en Ryan Reynolds.

Reynolds is mede-eigenaar van het bedrijf, waarvan hij in 2019 een minderheidsaandeel kocht. “‘We zijn ongelofelijk enthousiast, Mint draait al sinds de oprichting op het netwerk van T-Mobile”, zegt de acteur in de aankondigingsvideo.

25 procent aandelen

Op Twitter schreef hij ook nog dat hij “ongelooflijk trots en dankbaar” is. En je zou voor minder dankbaar zijn, want Reynolds zal aan de deal een ruime 300 miljoen dollar overhouden. Volgens bronnen die kennis hebben van de deal, zou hij namelijk ongeveer 25 procent van de aandelen van Mint Mobile bezitten, schrijft de Daily Mail.

T-Mobile wil door Mint Mobile over te kopen zijn eigen prepaid-diensten verbeteren. Het bedrijf verzekert dat Reynolds zijn “creatieve rol” bij Mint zal blijven behouden. Ook benadrukken ze in de bekendmaking dat beide “over het algemeen als aparte businessunits zullen opereren”. De deal zal vermoedelijk later dit jaar gefinaliseerd worden.