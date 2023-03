Marco Odermatt wint de laatste super-G en houdt puntenrecord binnen handbereik

Marco Odermatt heeft donderdag in Soldeu de laatste Wereldbekermanche super-G van het seizoen op zijn naam geschreven. De 25-jarige Zwitser hield op de Andorrese skipiste in een tijd van 1:23.91 de Oostenrijker Marco Schwarz (+0.29) en de Noor Aleksander Aamodt Kilde (+0.71) achter zich.

Het is voor Odermatt zijn twaalfde Wereldbekerzege van het seizoen, de 23e in zijn carrière.

Odermatt was vooraf al zeker van de eindzege in de algemene Wereldbeker en de Wereldbeker super-G. Hij strijdt nog voor het 23 jaar oude puntenrecord van de Oostenrijker Hermann Maier (2.000 ptn). Door zijn zege van donderdag komt ‘Odi’ op 1.942 punten.

Komend weekend zijn er voor zowel mannen als vrouwen nog een reuzenslalom en een slalom in Soldeu. Een derde plaats in de reuzenslalom zaterdag volstaat voor Odermatt om het puntenrecord van Maier te breken. In de slalom zondag komt hij niet in actie.