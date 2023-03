Tim Wellens start toch in Milaan-Sanremo als vervanger van zieke Formolo

Tim Wellens is weinig rust gegund. Na een zware Parijs-Nice in dienst van eindwinnaar Tadej Pogačar, sommeerde de ploegleiding van UAE-Team Emirates de Truienaar zopas naar Milaan af te reizen voor Milaan-Sanremo. Davide Formolo is ziek en de ploeg ziet in Wellens de geknipte ploegmaat om de Italiaan te vervangen.