Medewerkers Audi Brussels krijgen voor 2022 bonus van 5.526 euro bruto

De medewerkers van de Brusselse fabriek van de Duitse luxewagenbouwer Audi krijgen voor 2022 een bonus van 5.526 euro bruto. “Een teken van waardering voor de inzet van ons personeel in een jaar vol uitdagingen”, zegt Peter D’hoore, woordvoerder van Audi Brussels. De premie is gelinkt aan de winst van de groep én aan de interne prestaties bij Audi Brussels. Voor 2021 kwam de bonus nog uit op 4.648 euro.

De fabriek van Audi in Vorst, die sinds 2018 netto CO2-neutraal is, bouwt alleen volledig elektrische wagens. Sinds december 2022 rollen de Audi Q8 e-tron en ook de Audi Q8 Sportback e-tron er van de band. “Vanaf de tweede jaarhelft van 2023 beginnen we met de productie van de eveneens 100 procent elektrische Audi Q4 e-tron”, zegt D’hoore.

In 2022 werden er bij Audi Brussels 50.302 elektrische wagens geproduceerd, zowat 15 procent meer dan het jaar voordien en het hoogste aantal elektrische wagens dat er per jaar werd gebouwd in Vorst.

Bij Audi Brussels werken ongeveer 3.000 mensen.