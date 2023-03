Evi Hanssen over het verlies van haar moeder: “Ik moet vooral wennen aan het onwezenlijke idee”

“Ik ben niet stoer of sterk”, schrijft Hanssen in één van haar Instagram Stories. “Ik huil een paar keer per dag, maar daarnaast voel ik me oprecht goed. Het doet pijn, maar dit is geen allesverslindend verdriet. Ik voel diepe dankbaarheid en liefde. En ik zal ze nog erg missen. Maar nu moet ik vooral wennen aan dat onwezenlijke idee dat mijn moeder dood is.”

“Vlak voor ze insliep, fluisterde ik tegen haar: Wij twee, wij hebben dat toch gedaan, hé?”, schrijft Hanssen nog op haar sociale media. “Wij hebben dat héél goed gedaan, fluisterde ze terug. Voor altijd, tot altijd.”