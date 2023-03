Lommelaar Ali wordt door vriendin genomineerd in ‘Big Brother’: “Deze nominatie is pijnlijker dan alle andere”

De nominaties in Big Brother lijken deze week wel heel erg op die van vorige week. Bart en Jason moeten opnieuw stemmen ronselen en krijgen ook deze keer het gezelschap van een Limburger. Genkenaar Michelangelo moest zaterdag het huis verlaten. Deze keer zit Lommelaar Ali Burhan in de gevarenzone. En daar kwamen tranen aan te pas.

Wie dagelijks naar Big Brother op Play4 kijkt, moet nog wachten tot vrijdagavond. Maar de volgers van de livestream konden donderdagochtend al ontdekken wie er deze week genomineerd is. Bart en Jason zijn voor de tweede week op rij bij de ongelukkigen. Ali kwam daar tot z’n eigen verbazing bij.

Jason kreeg maandag het slechte nieuws al te horen. Nadat Linsey een spel won, mocht ze meteen iemand nomineren en koos voor de jonge Nederlander. Daarna kwam de power of nomination in handen van Charlotte, die een ander spel won. De nanny uit Middelkerke had het naar eigen zeggen moeilijk met die macht, nu de groep steeds kleiner wordt.

Donderdagochtend verscheen haar keuze op het scherm in het huis. Bart gaf toe dat hij de nominatie wel verwacht had, maar bij Ali was de verontwaardiging erg groot. Hij veegde enkele tranen weg. “Deze nominatie is pijnlijker dan alle andere. Ik had echt een goede band met Charlotte.” Charlotte probeerde haar beslissing nog te verdedigen, maar Ali toonde weinig begrip. “Ik heb voor niemand anders zoveel gedaan in dit huis als voor jou.”

Stemmen op je favoriete bewoner kan via GoPlay. Tijdens de liveshow op zaterdag wordt de volgende afvaller bekendgemaakt.(nco)

‘Big Brother’, elke werkdag om 22 uur op Play4 en GoPlay. ‘Big Brother: Live’, elke zaterdag om 20 uur. De livestream is 24/7 te volgen op Play247 en GoPlay.