Jennifer Lopez (53) wordt ambassadeur van lingeriemerk Intimissimi

Jennifer Lopez wordt op haar 53ste ambassadeur van het lingeriemerk Intimissimi. De zangeres zal wereldwijd te zien zijn in verschillende reclamecampagnes en treedt daarmee in de voetsporen van die andere bekende ambassadrices Irina Shayk en Sarah Jessica Parker.

Op haar 53ste is Jennifer Lopez het gezicht van een wereldwijde campagne van lingeriemerk Intimissimi. De reclamecampagne, die geïnspireerd is op de zomer in het Italiaanse Positano, moet vooral de nieuwe lingeriesetjes promoten in kleuren als cyaanblauw, koraalrood en fuchsiaroze.

“Bij het zoeken van een ambassadrice keken we vooral naar wie zich kon verplaatsen in onze klanten”, zegt CEO van het Italiaanse merk Matteo Veronesi. “En toen keken we meteen naar Jennifer.”

En die liefde is wederzijds, want de zangeres was vorig jaar al te zien in een setje van Intimissimi. Ze omschreef het merk toen als “tijdloos” en “speels”.

Eerder maakten ook al topmodel Irina Shayk en actrice Sarah Jessica Parker reclame voor het merk.