Afstudeerbeurs Gent geeft starters alle troeven in handen

De afstudeerbeurs Gent wordt inmiddels voor de 20ste keer al georganiseerd. (Bijna) afgestudeerd en op zoek naar een eerste uitdagende job? Of, op zoek naar een vervolgopleiding na je graduaat, bachelor (BA) of master (MA)? Dan kan je er in gesprek gaan met vertegenwoordigers van uiteenlopende bedrijven en organisaties uit diverse sectoren.

HR-verantwoordelijken van meer dan 200 organisaties en bedrijven – waaronder Jobat – maar ook medewerkers van de partnerinstellingen van de AUGent staan klaar om je concreet carrièreadvies te geven en al je vragen te beantwoorden. Wie zich vooraf registreert kan gratis zijn/haar cv laten analyseren, meedoen aan de PhD’s/postdocs speed career coaching of diverse interactieve workshops en infosessies volgen. Kortom: alles om je carrière meteen een kickstart te geven.

Een voorbereid starter is er twee waard

Dat de afstudeerbeurs Gent een interessante must is, staat buiten kijf. Het komt er nu alleen op aan om deze kans ook ten volle te benutten. Wie zich online registreert, mag helemaal gratis binnen. Maar het is ook belangrijk om je goed voor te bereiden. Gelukkig is dat niet heel moeilijk.

Maak van tevoren een lijstje van bedrijven en organisaties die je graag wil spreken. Denk ook al eens na over de vragen die je hen wil stellen. Bereid je cv voor en zorg dat je er enkele op zak hebt, inclusief sollicitatiebrief waarin je je voorstelt. Die kan je dan meteen achterlaten bij de bedrijven waar jij interesse voor hebt.

Jij komt toch ook?

Donderdag 23 maart 2023 tussen 12u en 18u

Hal 1 in Flanders Expo Gent

Gratis inschrijving en registratie

