Japan en Zuid-Korea halen banden aan met eerste formele bezoek

De Zuid-Koreaanse president Yoon Suk Yeol is donderdag aangekomen in Tokio waar hij gesprekken zal voeren met de Japanse premier Fumio Kishida. De buurlanden willen hun geschillen over hun omgang met het koloniale en oorlogsverleden van Japan bijleggen en hun economische en veiligheidsbanden aanhalen.

Het is de eerste keer in twaalf jaar tijd dat een Zuid-Koreaans staatshoofd Japan bezoekt voor bilaterale gesprekken. Het bezoek van president Yoon, vergezeld door zijn echtgenote, wordt gezien als een duidelijk teken van toenadering. “We zijn overeengekomen de pendeldiplomatie te hervatten, waarbij de leiders van Japan en Zuid-Korea, in welke vorm dan ook, regelmatig bezoeken brengen” aan het andere land, verklaarde premier Kishida.

Verder heft Japan de controles op de export van materialen voor de productie van chips en gsm-schermen naar Zuid-Korea op. In ruil daarvoor maakt Seoel een einde aan de arbitrageprocedure die het land vier jaar geleden bij de Wereldhandelsorganisatie (WTO) tegen zijn buurland had aangespannen. Op de achtergrond speelde een rel over de compensatie van dwangarbeiders tijdens de Japanse kolonisatie van het Koreaanse schiereiland, van 1910 tot 1945.

Dat de landen het eens waren geworden om die onderhandelingen te hervatten, kondigde het Koreaanse ministerie van Handel vorige week maandag al aan. De Amerikaanse president Joe Biden loofde de toenadering tussen twee van zijn bondgenoten. Washington probeerde Tokio en Seoel al langer te overtuigen tot samenwerking in de Amerikaanse inspanningen om China te counteren.

Daarnaast maken Tokio en Seoel zich zorgen over de dreiging vanuit Pyongyang. Noord-Korea vuurde donderdagochtend nog een ballistische langeafstandsraket afgevuurd. Volgens de Zuid-Koreaanse legerleiding en de Japanse kustwacht kwam de raket neer in de Japanse Zee.