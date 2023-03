Leuvense spelverdeler Matthias Valkiers wil reactie zien om ambities in Champion Play-off levendig te houden: “We kunnen van iedereen winnen, maar moeten wel op niveau zijn”

Al het goede van tegen Maaseik werd tegen Gent op een spijtige manier tenietgedaan. Niet dat de huidige vierde plaats een drama is, maar iedereen bij VHL had toch veel meer verwacht van de strijd tegen een rechtstreeks concurrent als Gent.

Het feit dat VHL eigenlijk ook in het spel de betere was, doet de 3-1-nederlaag nog zuurder smaken. “Er heerst nog altijd ontgoocheling in de kleedkamer”, bevestigt ook setter Matthias Valkiers. “Op zich speelden we niet eens zo slecht, vooral in block-defense dan, maar we hadden te veel problemen in receptie en side out. Laat dat nu net twee spelonderdelen zijn waar we eigenlijk al een gans seizoen goed presteren.”

Bovendien wisten de Leuvenaars dat Gent kwetsbaar was, vooral mentaal, dat beseft ook Valkiers.

“Dat zag je in de reguliere competitie, toen we na een 2-0-achterstand nog met 2-3 wonnen. En dat zag je nu ook in de derde set (11-25 voor VHL, red.). Ach, er is ondertussen al veel gezegd tussen de spelers en de technische staf. Wat juist? Dat blijft in de kleedkamer, maar er kwam vooral veel ontgoocheling naar buiten. We weten gewoon dat we van iedereen kunnen winnen, maar dan moeten we wel op niveau zijn. We gaan tegen Menen op zoek moeten gaan naar een antwoord.”

Want ook al lijkt Menen, net zoals in het begin van het seizoen, opnieuw zoekende na de dubbele nederlaag tegen Roeselare (bekerfinale en play-offs) en Gent, tegen de jongens van Frank Depestele konden de Leuvenaars dit seizoen nog niet winnen.

Gratis toegang in Sportoase

“We mogen ze dus zeker niet onderschatten”, aldus nog Valkiers. “Kijk, we zijn nog maar twee wedstrijden ver, dus er is nog niets verloren, maar we mogen geen punten meer laten liggen. Wat met de stille droom om de finale van de play-offs te spelen? Dit hebben we nog niet openlijk uitgesproken en dat is nu absoluut niet aan de orde. Maar als de club een stap vooruit wil blijven zetten, dan zullen we het hier in de toekomst zeker over moeten hebben.”

Wat wel voor een positieve vibe zorgt in de kleedkamer: de spelers mogen eindelijk nog eens aantreden in de Leuvense Sportoase.

“Het spreekt weliswaar tegen onze kleine zaal in Haasrode, maar we spelen vaak beter in een grotere zaal. En het geeft ons gewoon meer mogelijkheden in receptie, want een staalharde opslag kan nu echt wel in de hoogte gestampt worden. Ik heb ook vernomen dat de toegang gratis is, dus hopelijk mogen we veel volk verwachten. We gaan in elk geval alle steun kunnen gebruiken om terug aan te knopen met een overwinning”, besluit Valkiers.