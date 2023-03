Eerste beelden van nieuw seizoen ‘Blind gekocht’ zijn veelbelovend: “Nu beseffen we dat we dit nooit hadden moeten doen”

Het is eindelijk zover: het vijfde seizoen van ‘Blind gekocht’ is in aantocht. Play4 geeft de eerste beelden vrij en daaruit blijkt meteen dat de nieuwe kandidaten en Jani’s team van experten voor heel wat uitdagingen staan. “Ze spelen met de gevoelens van de mensen”, klinkt het bij een van de deelnemers als ze hun nieuwe woning mogen bekijken.