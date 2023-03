Nederland verbijsterd na politieke aardverschuiving: staat ons volgend jaar hetzelfde te wachten?

Een complete politieke aardverschuiving. Een die nog groter is dan de verzakking bij de vorige Nederlandse verkiezingen. De score van de BoerBurgerBeweging (BBB) bij onze noorderburen slaat iedereen met verstomming. Kunnen we uit de provinciale stembusslag in Nederland lessen trekken voor de verkiezingen die hier volgend jaar op de agenda staan? Kunnen ook wij ons aan zo’n grote verschuivingen verwachten?