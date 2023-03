Loena Hendrickx krijgt op WK kunstschaatsen nieuwe teamleider, omdat vorige een band met Rusland zou hebben

Rita Zonnekeyn zal tijdens de wereldkampioenschappen kunstschaatsen in Japan niet optreden als teamleider van België. Zonnekeyn zou betrokken zijn bij de Global Skating Academy, een door Russen opgerichte kunstschaatsschool in Turkije.

De Koninklijke Belgische Kunstschaatsen Federatie (KBKF) heeft daarop besloten haar terug te trekken. “Je kunt verwachten dat er vragen over de rol van Rita bij die academie komen. Dat komt de rust in de ploeg niet ten goede”, aldus KBKF-secretaris Jurgen Schroyen.

De functie van teamleider wordt nu vervuld door Ellen Jacobs, die als kine al tot de delegatie behoorde. Zoals bekend is Rusland na de inval in Oekraïne uitgesloten van internationale wedstrijden.

De Rus Alexander Lakernik, tot 2022 vicevoorzitter van de Internationale Schaatsunie (ISU), is een van de oprichters van de Global Skating Academy. Eteri Turberidze is de omstreden Russische hoofdcoach van de club. De academie biedt jonge kunstschaatsers en kunstschaatssters trainingsweken voor 1.500 dollar aan in de Turkse stad Gebze, niet ver van Istanbul.

Zonnekeyn ontkent

Aanvankelijk stond Zonnekeyn als voorzitter van de club op de website vermeld. De Antwerpse, die zestien jaar lid was van de technische commissie van de ISU, ontkent dat ze een functie bij de academie heeft of had. “Dat is fakenieuws”, reageerde ze. “Er zijn wel gesprekken geweest. Maar no action was taken. Het is jammer dat mij daardoor het teamleiderschap is afgenomen.” Zonnekeyn maakt er geen geheim van goede vrienden te zijn met Lakernik.

Voor het eerst in de geschiedenis vaardigt België vijf schaatsers af naar de wereldkampioenschappen, die van 22 tot en met 26 maart plaatsvinden in Saitama. Bij de vrouwen doen Loena Hendrickx, Nina Pinzarrone en Jade Hovine mee. Het team wordt vervolledigd door het ijsdanspaar Olivia Shilling/Leo Baeten.