Wat te doen dit weekend? Verwennerij voor kinderen en liefhebbers van klassiek

Dit weekend worden de liefhebbers van klassieke muziek en de jongste bezoekers van de cultuurhuizen extra verwend. Een opera wordt een intiem duet en drie ensembles vormen samen een barokorkest. Hoe licht ook, de familievoorstellingen snijden best heftige thema’s aan, zoals vrienden kwijtraken of voelen dat je einde nadert.

Capriolen met haar stem

Meredith Monk is een New Yorkse zangeres die capriolen uithaalt met haar stem. Liever dan liedjes met een tekst te zingen, speelt ze met de eindeloze mogelijkheden van haar keelgeluid. Naomi Beeldens (foto) verkent haar oeuvre in een voorstelling voor een publiek vanaf zes jaar.

Hey Meredith, Zonzo Compagnie, op 19/3, Handelsbeurs Gent, tot 19/11 op tournee. Info: www.zonzocompagnie.be

De laatste ballonvlucht

Eskimo’s die hun einde voelen naderen, laten zich wegdrijven op een ijsschots. Hier voelt een ballonvaarder dat het tijd is voor zijn laatste vlucht. Een familievoorstelling (14+) met poppenspeler Patrick Mailard en de acteurs Hans Van Cauwenberghe en Joost Van den Branden.

Op hoop van leven, Theater Tieret, op 18/3, Nova Wetteren. Info: www.tieret.be

Kwijtraken en terugvinden

Woordeloos, maar veelzeggend. Dit is een beeldende, muzikale voorstelling (6+) over vriendschap, over elkaar kwijtraken en terugvinden. Griet Herssens en Rupert Defossez brengen drie opvoeringen op een namiddag in het kader van het figurentheaterfestival Boze Wolf.

Kom hier, Ultima Thule, op 18/3 om 13, 15 en 17 uur, School Zonnedorp Aarschot. Info: www.ultima-thule.be, www.bozewolffestival.be

Drie ensembles vormen barokorkest

Het Klarafestival laat de stemmen van Pluto Ensemble, de snaren van Hathor Consort en de blazers van Oltremontano versmelten tot een dertigkoppig barokorkest. Op het programma o.a. het nooit eerder uitgevoerde requiem van de 17de-eeuwse componist Christoph Straus voor tien stemmen en zes basgamba’s.

Hathor Consort, Oltremontano & Pluto Ensemble, op 18/3, Bozar Brussel. Info: www.klarafestival.be

Een opera wordt een duet

Met zijn regelrechte hit-aria’ s is Rossini’s De Barbier van Sevilla een van de bekendste opera’s ooit. Nu wordt het spectaculaire stuk muziektheater een intiem duet. Cherubino (Jef Hellemans) vertolkt alle figuren die de liefdesmijmeringen van de gravin Rosina (Inke Nijssen) bevolken.

De Barbier, Deschonecompagnie & Muziektheater Transparant, op 18/3 Schouwburg NTGent, tot 21/5 op tournee. Info: www.deschonecompagnie.be

Costello en zijn trouwe toetsenist

Eindigen doen we altijd met een tip waarvoor je best nu al een kaartje koopt. Of de begeleidingsband van Elvis Costello nu The Attractions of The Imposters heette, altijd was de trouwe toetsenist Steve Nieve, soms omringd door drie klavieren, de centrale figuur. Nu staan ze met z’n tweetjes op het podium.

Elvis Costello & Steve Nieve in concert, op 27/9, Bozar Brussel. Info: www.bozar.be