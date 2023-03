Waarom de Russen absoluut neergestorte drone willen vinden, en dat voor de Amerikanen een ramp zou zijn

Een Amerikaanse Reaper-drone ligt sinds zijn botsing van dinsdag met een Russische straaljager ergens op de bodem van de Zwarte Zee. Inmiddels is de Russische zoektocht in volle gang naar de Amerikaanse wrakstukken van wat kenners beschouwen als een van de meest geavanceerde drones ter wereld. Voor de Amerikanen zou het een ramp zijn als het Kremlin de geheime technologie in handen krijgt.