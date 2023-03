Geen kwartfinale voor Sofia Costoulas in Zuid-Afrika

Er staat geen Belgische in de kwartfinales van het enkelspel op het ITF-toernooi in het Zuid-Afrikaanse Pretoria (hardcourt/60.000 dollar). Sofia Costoulas (WTA 347) en Clara Vlasselaer (WTA 542) verloren donderdag hun tweede ronde.

De zeventienjarige Bilzense Costoulas werd na twee uur en zeven minuten tennis in twee sets (7-6 (12/10) en 6-1) gevloerd door de Turkse Ipek Oz (WTA 192), het tweede reekshoofd. De 22-jarige Vlasselaer stond een uur en 55 minuten op het terrein. Ze moest ook in twee sets (6-3 en 7-6 (7/5)) de duimen leggen voor de Zwitserse Lulu Sun (WTA 250).

Beide Belgische meisjes spelen later op de dag nog hun kwartfinale in het dubbelspel. Vlasselaer en Tilwith Di Girolami, die woensdag in de eerste ronde van het enkelspel werd uitgeschakeld, ontmoeten de Hongaarse Timea Babos en de Spaanse Georgina Garcia-Perez, samen het tweede reekshoofd. Costoulas speelt, aan de zijde van de Italiaanse Dalila Spiteri, tegen de Amerikaanse Emina Bektas en de Israëlische Lina Glushko, het derde reekshoofd.