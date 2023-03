“Ik kan niks meer slapen en eten”: Oekraïense soldaat openhartig over trauma’s na bloederige strijd in Bachmoet

Oekraïense soldaten die de stad Bachmoet verdedigen in de bloederige strijd tegen Rusland hebben tegenover ‘Kyiv Independent’ onthuld dat ze de dood in de ogen hebben gekeken en kampen met trauma’s. “Toen we hoorden dat we in Bachmoet moesten vechten, wisten we allemaal dat we waarschijnlijk zouden sterven”, aldus soldaat Volodymyr tegen de krant. “Velen van ons zijn overleden, anderen hebben het net aan overleefd.”