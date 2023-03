Van Jason Derulo tot Ronnie Flex: Afro-Latino 2023 lost eerste namen

De lente is in zicht en dus beginnen ze bij Afro-Latino al te dromen van warmere temperaturen. Hét ideale moment om de eerste namen te lossen voor hun editie van 2023, waarvoor ze voor het tweede jaar op rij kiezen voor Thor Park in Genk als feestlocatie. Hoe ze die precies zullen aankleden en welke omkadering wordt voorzien, wordt pas later bekendgemaakt.

Wel staat al vast dat Jason Derulo naar Limburg komt voor wat Savage Love. De hitmachine met Haïtiaanse roots richt zich nu op de hitlijsten met nieuwste single Saturday/Sunday, een samenwerking met David Guetta, maar heeft nog genoeg andere dansmuziek in zijn catalogus om voor een feestje te zorgen op zaterdag aan de Mainstage.

Dat podium is een dag later ook voorzien voor broers GIMS en Dadju. De twee doen het op z’n Frans en toeren deze zomer voor het eerst samen. Ze gaan voor une mélange van hiphop, r&b, dance en latin. Nog meer mooi volk op de mainstage met Postmen en Ronnie Flex & The Fam (vrijdag), Cimafunk, Kamaleon en Pucho y Tucutu (zaterdag) en Drea Dury (zondag).

Ronnie Flex

Tickets kunnen nu al besteld worden en er loopt een speciale actie voor de eerste beslissers. Vroege vogels betalen voor de openingsavond 25 euro. Op zaterdag en zondag kost een ticketje 49 euro en voor een combi betaal je 99 euro. (nco)

Tickets en info: afro-latino.be