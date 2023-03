Neos Hamont-Achel geniet van ochtendwandeling en ontbijt

De Neosleden genoten van een tas koffie en een verse croissant alvorens de wandeling aan te vatten. Gewapend met paraplu en regenkledij trokken ze naar natuurgebied De Watering in Sint-Huibrechts-Lille naast het Kempisch kanaal. Het systeem van de wateringen of vloeiweiden dateert uit de eerste helft van de 19de eeuw. Het water van het kanaal, dat rijk is aan kalk en andere mineralen werd gebruikt als bemesting en bevochtiging van de arme gronden in dit gebied. De bevloeiingen gebeurden driemaal per jaar waardoor heel wat interessante plantengroei en diverse insectensoorten in stand gehouden werden.Na deze wandeling konden de Neosleden genieten van een mooi verzorgd en zeer uitgebreid ontbijt. De volgende activiteiten werden even onder de aandacht gebracht met in april de uitstap naar Borgloon en in mei de fietstocht in eigen regio.