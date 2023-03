Samana Leut blikt terug in de tijd

Het buurtkrantje van Samana Leut blikt 40 jaar terug in de tijd.

Het vierde buurtkrantje dat bij iedere inwoner in de bus valt, geeft niet alleen een overzicht van het Samana-netwerk, de agenda en leuke weetjes, maar blikt ook terug naar 1983, het 900-jarig bestaan van Leut. Een heuglijke gebeurtenis met een kleurrijke ommegang waaraan vele Leutenaren, in aangepaste kledij uit deze historische periode, deelnamen. Tijdens de seniorenweek in november kunnen de leden genieten van een powerpoint-presentatie met talrijke foto's uit het archief.