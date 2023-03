Basisschool De Bommesaar uit Kinrooi vraagt aandacht voor het klimaat

De 210 schoolkinderen, van kleuters tot zesdeklasser, lieten de gelukzoeker in zich los en belandden in verre oorden. Het jaarthema van De Bommesaar kon niet toepasselijker zijn: 'Dol op onze wereldbol!'. Naast het sprookjesachtige van de voorstelling over een kleine knul die voortgedreven wordt in een gigantische zeepbel, was het klimaatthema brandend actueel. “Het moet ons toch lukken de aardbol ietsje op te smukken”, luidde het. “Misschien door contenter te zijn en te koesteren wat we hebben, heel groot en ook klein.”De kleuter- en basisschoolvestigingen, die samen De Bommesaar vormen, liggen in het hart van de Kinrooise kerkdorpen Kessenich en Geistingen. Vele handen werden in elkaar geslagen en zodoende werd een indrukwekkend kijkstuk afgeleverd. “Hét bewijs dat samenwerking loont”, klonk het bij de opgetogen leerkrachten. Het geestdriftige publiek wist het spektakel te smaken en stak zijn bewondering niet weg. Het zeepbelverhaal sloeg aan. De jeugdige snuiter in zijn ongewone vervoersmiddel nam de toeschouwer onder andere mee naar de bergen in Tirol, de Afrikaanse jungle, Aziatische vechtsporters, het Vrijheidsbeeld in New York, Australische Aboriginals en naar het ijskoude Antarctica. Onderweg sloot het kereltje vriendschap met een achtarmige octopus en met een kleine meid. Samen met het meisje keerde hij al roeiend terug naar de échte wereld en kwam thuis als een ware held.Elkeen vertolkte met glans zijn rol in het (hopelijk) beter maken van onze planeet. “We zijn nu eenmaal dol op onze wereldbol”, beklemtoonden de jonge artiesten. Als kers op de klimaattaart breide het bonte gezelschap met 'Hallo wereld, jij bent van ons allemaal' al zingend een einde aan het wervelende schouwspel.