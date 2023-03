Genk snoeit in papiergebruik: “1,8 miljoen vellen minder”

De stad Genk heeft in het gebruik van papier drastisch gesnoeid. Op jaarbasis zullen 1,8 miljoen vellen minder gebruikt worden. Dat is het gevolg van de digitalisering en bijkomende inspanningen om papiergebruik terug te dringen.

Een maatregel die volgens burgemeester Wim Dries (cd&v) noodzakelijk is in de strijd tegen de klimaatopwarming. Een andere positieve bijkomstigheid is, volgens schepen van Financiën Yilmaz Kurtal, dat hierdoor ook de uitgaven met zo’n 55.000 euro per jaar dalen. “Er zijn mensen die nog altijd papier verkiezen boven gedigitaliseerde informatie”, zegt burgemeester Dries. “Bovendien moeten sommige documenten nog altijd formeel opgestuurd worden.”