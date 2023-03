Waarom houden katten niet van water? En mag je ze in bad zetten? “Je kan de afkeer voor water in je voordeel ombuigen”

Iedere katteneigenaar kent het wel: poes wil naar buiten, je opent de deur, poes voelt dat het regent, kijkt je verontwaardigd aan, treuzelt tot jij er genoeg van hebt en draait zich dan om richting warme en droge huiskamer. Uitzonderingen daargelaten, houden de meeste katten niet van nattigheid. Of die nu uit de lucht komt vallen of uit de kraan stroomt, meer dan water oplikken uit de plas of drinken van het waterstraaltje aan de kraan zal je ze (meestal) niet zien doen. Maar hoe komt dat?