Karen Damen terug de planken op met eigen ‘one woman show’

Op televisie hebben we, met passages in ‘Familie’ en ‘The masked singer’, nooit verlegen gezeten om een portie Karen Damen. Maar dit najaar kruipt ze terug het podium op. Niet met nieuwe muziek of in een grootse musical, maar met haar eerste eigen ‘one woman show’.

Er was haar soloconcert in de Lotto Arena, in 2018. In 2019 speelde ze mee in de theatervoorstelling Assisen 2 - de gifmoord en vlak voor de lockdown stond ze samen met boezemvrienden James Cooke en Gert Verhulst in de komedie Chateau cupido. Sindsdien verlegde Damen haar focus naar televisie, en werd het kalm op de planken.

Tot nu dus, want Damen werkt aan haar eerste solovoorstelling. De eerste keer is de toepasselijke titel. In een solovoorstelling van zo’n anderhalf uur deelt de voormalige ‘rosse van K3’ alle eerste keren die haar zijn bijgebleven. De eerste keer naar school, de eerste keer seks, de eerste keer op het podium met K3 en de eerste keer op dieet. Zelf noemt ze het een humoristische tocht langs haar leven.

Voorlopig staat er nog maar één voorstelling gepland, op 13 december in de grote zaal van de Antwerpse Arenbergschouwburg. Of Damen plannen heeft om op tournee te gaan, is nog niet duidelijk. Tickets voor de voorstelling gaan op vrijdag 17 maart om 10 uur in verkoop.