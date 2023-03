Veelbesproken Gianni Infantino blijft zonder tegenkandidaat gewoon FIFA-voorzitter tot 2027: “Ik ben ontroerd”

Gianni Infantino is donderdag in de Rwandese hoofdstad Kigali herkozen als voorzitter van de Wereldvoetbalbond FIFA.

De 52-jarige Zwitser had geen tegenkandidaat en daarom vond de FIFA het niet nodig om tijdens het 73e congres alle 211 aangesloten bonden te laten stemmen. De niet onbesproken Infantino kreeg een groot applaus. Hij werd voor de tweede keer herkozen en blijft minstens tot 2027 aan het hoofd van de Wereldvoetbalbond staan.

Vooraf was al duidelijk dat het ging om een formaliteit. De Zwitser, die sinds 2016 de FIFA leidt, had net als in 2019 geen tegenstander. Verschillende landen, zoals Duitsland, Noorwegen en Zweden, hadden vooraf aangegeven de herverkiezing van Infantino niet te steunen.

De Belgische voetbalbond (KBVB) toonde zich eveneens niet enthousiast over de herverkiezing. CEO Peter Bossaert was aanwezig in Kigali.

Infantino volgde in 2016 zijn landgenoot Sepp Blatter op. Hij kan zich in 2027 nog een keer verkiesbaar stellen omdat zijn eerste termijn, tussen 2016 en 2019, als een interimperiode wordt aanzien. Een FIFA-voorzitter kan maximaal drie termijnen van vier jaar aanblijven.

Reactie Infantino

“De voorzitter zijn van de FIFA is een ongelooflijke eer”, vertelde Infantino na zijn herverkiezing. “Een ongelooflijk privilege en een zeer grote verantwoordelijkheid. Ik ben echt aangedaan en ontroerd door jullie steun. Ik beloof dat ik de FIFA, het voetbal over de hele wereld en de 211 aangesloten bonden mijn dienst zal blijven bewijzen.”

Infantino zorgde de voorbije jaren voor een positieve financiële balans bij de Wereldvoetbalbond. In de cyclus 2019-2022 stegen de inkomsten met 18 procent en de reserves met 45 procent. De FIFA kan zo haar steun aan de verschillende federaties en confederaties verhogen.

Verder werd zijn voorbije mandaat gekenmerkt door een aanpassing van het competitieformat voor het WK. Dat werd dinsdag in Kigali nog goedgekeurd. Op het WK van 2026 in de Verenigde Staten, Canada en Mexico, het eerste dat met 48 in plaats van 32 landen afgewerkt wordt, zullen er in totaal 104 wedstrijden gespeeld worden, een stijging met 40 wedstrijden. Op die manier zullen de ticketinkomsten verder stijgen.