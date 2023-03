MAKE-OVER. Alexia is 20, iedereen denkt dat ze 15-jarige puber is: hoe kan je je volwassener kleden?

Op stap of in de nachtwinkel: telkens weer moet studente Alexia haar ID bovenhalen om te bewijzen dat ze écht geen 15 meer is. Het modeteam van ons weekendmagazine Billie geeft de Gingelomse tips: hoe kleed je je jong en kleurrijk, zonder er kinderachtig uit te zien?

Alexia Kuzmenko (20) uit Montenaken zit in haar eerste jaar aan de UCLL in Hasselt: “Maar iedereen denkt dat ik een puber ben. Ik word er heel onzeker van. Ik ben op zoek naar een andere look: ik wil op eigen benen staan, en dat ook uitstralen.”

Zo komt ze binnen in onze studio

Alexia kleedt zich casual en comfortabel: jeans, hoodie en sneakers. Als ze zich opkleedt voor een feestje is het meestal in het zwart of beige. “Ik zou niet weten waar te beginnen als ik me volwassener wil kleden. Ik zou weer grijpen naar zwart, uit angst er met kleur kinderachtig uit te zien.”

Dit vindt ze van het resultaat

Alexia: “Deze outfit vind ik perfect voor een feestje. Mijn kortere kapsel met laagjes oogt direct volwassener, vind ik. Dat het zo simpel kon zijn!”

De tips van ons team Stylingtip © Anja Blevi Styliste Liesbeth Verlinden voor La Bottega: “Alexia is slank en kan perfect grote prints dragen. Met een blazer straalt ze meteen meer maturiteit en zelfvertrouwen uit.”

Beautytip © Anja Blevi Visagiste Vera Kellens voor La Bottega: “Oogschaduw in roodbruine en champagne tinten met een zwarte eyeliner geven Alexia een meer gesofisticeerde look. Met een neutrale lipstick blijft alle aandacht bij haar mooie ogen.”

Kapseltip © Anja Blevi Despina Dokas voor Mod’s Hair: “Alexia heeft sluik en glad haar, we creëren meer volume door het op te knippen in laagjes. Een balayage in een natuurlijke warmere kleur flatteert haar huidtint.”