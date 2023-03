Polen zegt Russisch spionagenetwerk te hebben ontmanteld: “Dreiging was reëel”

Polen heeft donderdag gezegd dat het een Russisch spionagenetwerk heeft ontmanteld. De groep werkte ter ondersteuning van de Russische aanvalsoorlog in Oekraïne.

Volgens de Poolse minister van Defensie Mariusz Blaszczak verzamelde het netwerk “informatie voor hen die Oekraïne hebben aangevallen. De dreiging was reëel”, aldus de minister op de Poolse openbare radio PR1.

De Poolse privéradio RMF FM had woensdag onder aanhaling van anonieme bronnen bericht dat het Agentschap voor Binnenlandse Veiligheid ABW zes buitenlanders heeft opgepakt. Zij zouden gewerkt hebben voor de Russische geheime diensten en zouden bezig geweest zijn met de voorbereiding van sabotageacties in Polen.

De verdachten werden opgepakt na de ontdekking van verborgen camera’s langs belangrijke spoorlijnen. Volgens RMF werden “tientallen apparaten” geïnstalleerd, voornamelijk op spoorlijnen naar het zuidoosten van Polen, met name in de buurt van de luchthaven van Jasionka, vlakbij Rzeszow. Dat is één van de belangrijkste punten voor de toelevering van westerse wapens en munitie voor Oekraïne.

De beveiliging van het Poolse spoor en de strategische infrastructuur is intussen opgedreven.