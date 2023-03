NBA. 50 punten van Curry helpen Golden State niet voorbij LA Clippers, Philadelphia zet zegereeks verder

Kampioen Golden State heeft woensdag in de NBA een 134-126 nederlaag moeten incasseren bij de LA Clippers. De vijftig punten van Stephen Curry volstonden niet voor de bezoekers. Philadelphia blijft de zeges intussen aaneenrijgen. De Sixers klopten Cleveland met 109-118.

De topprestatie van Curry werd in Los Angeles gecounterd door het duo Kawhi Leonard-Paul George, respectievelijk goed voor 30 en 24 punten. De Clippers klimmen door de zege naar de vijfde plaats in het westen, voor Golden State.

Sacramento heroverde de tweede plaats dankzij een zege in de laatste seconde in Chicago. Het werd 114-117. De Kings profiteerden zo van de 138-119 nederlaag van Memphis bij Miami.

Minnesota ging in eigen huis intussen met 102-104 de boot in tegen Boston. De Timberwolves blijven zevende. Nummer acht Dallas won intussen na extra tijd bij San Antonio (128-137). De Lakers, die werden verrast in Houston (114-110), zijn tiende.

In het oosten waren Joel Embiid (36 ptn en 18 rebounds) en James Harden (28 ptn en 12 assists) de uitblinkers tegen Cleveland bij ploeg-in-vorm Philadelphia. De Sixers blijven door hun zesde zege op rij derde in de tussenstand, na Milwaukee en Boston.