België nu echt op een zucht van beste Europese seizoen ooit: nog één gelijkspel nodig voor coëfficiëntenrecord

De zege van AA Gent in de 1/8ste finale van de Conference League leverde nog eens 0.400 punten op voor de Belgische coëfficiënt. Dat brengt het totaal dit seizoen op 12.400 coëfficiëntenpunten. Het record staat momenteel op 12.500 punten (2016-2017). Aangezien een gelijkspel 0.200 punten oplevert, kan het record donderdagavond al verbroken worden. Winst van Union kan zelfs 0.600 punten opleveren: in de Europa League krijgen clubs ook 0.200 punten om door te stoten naast de 0.400 punten voor een zege. Verliezen Union en Anderlecht allebei, dan heeft Gent nog een heen- en terugwedstrijd in de kwartfinale van de Conference League om punten te pakken. Er komen dus nog minstens vier kansen op puntengewin.

© BELGA

In het recordseizoen 2016-2017 had ons land drie ploegen in de 1/8ste finales van de Europa League: Anderlecht, Gent en Genk. Die laatste twee kwamen elkaar al tegen in de 1/8ste finales nadat Gent stuntte tegen Tottenham. Genk trok uiteindelijk aan het langste eind en in de kwartfinale sneuvelden de Limburgers tegen het Spaanse Celta de Vigo. Anderlecht ging er in de kwartfinale uit ondanks twee knappe gelijke spelen tegen Manchester United. Pas in de verlengingen van de terugwedstrijd op Old Trafford liep het mis.

Vijf beste Belgische seizoenen (sinds 1979): 2016-2017: 12.500 punten 2022-2023: 12.400 2011-2012: 10.100 2014-15: 9.600 2009-10: 8.700

Het Europese seizoen van de Belgische ploegen is bijzonder knap. Dankzij de sterke prestaties van Club Brugge in de Champions League, Union in de Europa League en Gent en Anderlecht in de Conference League is België voorlopig het vijfde best presterende land in Europa dit seizoen. We laten zo zelfs Frankrijk, Portugal en Nederland achter ons.

Coëfficiëntenpunten 2022-2023 1. Engeland 19.000 2. Italië 16.642 3. Duitsland 16.000 4. Spanje 14.142 5. België 12.400 6. Frankrijk 12.083 7. Portugal 11.833 8. Nederland 11.500 9. Turkije 31.700 10. Zwitserland 6.750

Op de vijfjaarlijkse coëfficiëntenranking, die de Europese voetbalbond UEFA gebruikt om zijn Europese tickets toe te kennen, staan we inmiddels stevig op de achtste plaats. Alle punten die we op dit moment verzamelen zijn bonus, want onze eerste achtervolgers Schotland, Oostenrijk en Servië zagen al hun Europese deelnemers al uitgeschakeld worden en zij kunnen dus geen punten meer pakken. Eind vorig seizoen was ons land nog uit de top tien gevallen, waardoor we volgend seizoen geen rechtstreekse deelnemer in de Champions League hebben. Door de sterke prestaties in het huidige seizoen zijn we er nu al zeker van dat we dat voorrecht in 2024 terugkrijgen.

Willen we nóg meer? Dan zullen we jarenlang op hoog niveau moeten presteren in Europa. De kloof met Nederland (6de) en Portugal (7de) is bijzonder groot. Nederland is na enkele sterke jaren zelfs opgeklommen naar de zesde plaats, die recht geeft op twee rechtstreekse deelnemers aan de groepsfase van de Champions League.

Coëfficientenranking 2018-2023 1. Engeland 105.570 2. Spanje 90.569 3. Duitsland 81.356 4. Italië 76.212 5. Frankrijk 60.664 6. Nederland 57.900 7. Portugal 55.549 8. België 40.400 9. Schotland 36.400 10. Oostenrijk 34.000