Nog steeds 83 Delhaize-winkels gesloten

Net als de voorbije dagen zijn het vooral winkels in Wallonië en Brussel die gesloten blijven. Het personeel protesteert tegen de vorige week aangekondigde plannen van de supermarktketen om alle 128 winkels in eigen beheer te verzelfstandigen.

Delhaize hoopt dat de komende dagen meer winkels zullen opengaan. Dat winkels gesloten blijven, brengt schade toe aan het bedrijf en de toekomst ervan, klinkt het nog bij de woordvoerder.

Daags voordien was sprake van een 44-tal open winkels en 84 gesloten winkels in eigen beheer. Dinsdag meldde het bedrijf een 95-tal gesloten winkels. Die dag vond het eerste sociaal overleg over de plannen plaats, maar de vergadering was na een kwartier al afgelopen nadat de bonden de zaal verlieten. Ze vroegen nogmaals de intrekking van de plannen. Ruim duizend personeelsleden waren naar aanleiding van het overleg naar de Delhaize-gebouwen in Zellik (Asse) afgezakt voor een protestactie.