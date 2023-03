Medvedev en Tiafoe zijn de eerste halvefinalisten op Indian Wells, ook Sabalenka en Sakkari stoten door

De 27-jarige Rus, het vijfde reekshoofd, haalde het in zijn duel bij de laatste acht in twee sets (6-3 en 7-5) van de Spanjaard Alejandro Davidovich Fokina (ATP 28). Medvedev sukkelt nochtans sinds dinsdag met de rechterenkel. Hij sloeg die om in zijn achtste finale tegen de Duitser Alexander Zverev (ATP 14), maar leek woensdag niet al te veel hinder te ondervinden. Medvedev pakte tegen Davidovich Fokina zijn achttiende zege op een rij. Hij kwam naar Indian Wells met titels op zak in Rotterdam, Doha en Dubai.

Zijn tegenstander bij de laatste vier wordt de Amerikaan Frances Tiafoe (ATP 16). Die nam in zijn kwartfinale met twee keer 6-4 de maat van de Brit Cameron Norrie (ATP 12). Norrie won het toernooi in Indian Wells nog in 2021. Voor de 25-jarige Tiafoe is het zijn eerste halve finale op een Masters 1.000-toernooi.

Later donderdag staan de twee andere kwartfinales op het programma in Indian Wells. Daarin treft de Amerikaanse titelverdediger Taylor Fritz (ATP 5) de Italiaan Jannik Sinner (ATP 13) en ontmoet de Spanjaard Carlos Alcaraz (ATP 2) de Canadees Felix Auger-Aliassime (ATP 10).

Sabalenka en Sakkari plaatsen zich eveneens voor de halve finales

De 24-jarige Wit-Russische rekende woensdag in haar duel bij de laatste acht in twee sets (6-4 en 6-0) af met de Amerikaanse Coco Gauff (WTA 6). Sabalenka blijft op een wolk tennissen sinds haar overwinning op de Australian Open eind januari, haar eerste eindzege op een grandslamtoernooi. Ze verloor in 2023 nog maar een keer. In Indian Wells staat ze voor het eerst in de halve finales.

Daar treft Sabalenka de Griekse Maria Sakkari. Zij versloeg in haar kwartfinale de Tsjechische Petra Kvitova (WTA 15) in drie sets (4-6, 7-5 en 6-1). De 27-jarige Griekse was vorig jaar verliezend finaliste in Indian Wells.

Donderdag staan de twee andere halve finales bij de vrouwen nog op het programma. Daarin treft de Poolse nummer een van de wereld Iga Swiatek de Roemeense Sorana Cirstea (WTA 83) en ontmoet de Tsjechische Karolina Muchova (WTA 76) de Kazachse Elena Rybakina (WTA 10).