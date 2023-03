“Zorgen om nucleaire veiligheid” nadat 2,5 ton uranium verdwijnt in Libië

In Libië is zowat 2,5 ton uranium verdwenen. Dat heeft het internationale atoomenergieagentschap (IAEA) bekendgemaakt. Dat het goedje weg was, bleek tijdens een inspectie die vorig jaar al gepland was maar uitgesteld werd. “We maken ons zorgen om de nucleaire veiligheid”, aldus het IAEA.

Inspecteurs van het VN-agentschap hebben tijdens een bezoek aan een site in Libië dinsdag vastgesteld dat tien containers met ongeveer 2,5 ton uranium erin niet te vinden waren op de plaats waar de autoriteiten hadden aangegeven dat ze waren, liet directeur-generaal Rafael Grossi weten.

Die inspectie moest eigenlijk vorig jaar al plaatsvinden, maar werd toen uitgesteld door de onveilige situatie in de regio. Het is dus niet duidelijk hoe lang het uranium er al weg is. Het atoomagentschap zal nu bijkomend onderzoek voeren. Details over de onderzochte locatie gaf het IAEA niet vrij. “Niet weten waar dat nucleair materiaal nu is, kan een radioactief risico vormen en maakt ons bezorgd over de nucleaire veiligheid”, staat in de mededeling van het IAEA.

Libië verkeert sinds de val van dictator Mouammar Kadhafi in 2011 in een grote politieke chaos, met rivaliserende machthebbers in het westen en het oosten van het land en verschillende rebellengroepen. In 2003 had Kadhafi het kernwapenprogramma in zijn land stopgezet. Er werd gewerkt aan een nucleaire bom en het land had uranium kunnen verrijken, maar boekte weinig vooruitgang.