Nog altijd in de running: ultraloper Karel Sabbe kan als zestiende deelnemer ooit loodzware wedstrijd tot goed einde brengen

De Barkley Marathons, een loodzware loopwedstrijd die deze week plaatsvindt in het Amerikaanse Tennessee, kent binnenkort zijn apotheose. Onze landgenoot Karel Sabbe neemt al voor de derde keer deel en hoopt dit keer de wedstrijd uit te lopen. Hij zou dan nog maar de zestiende starter in 35 jaar tijd zijn die dat klaarspeelt.

Om u een idee te geven hoe onmenselijk zwaar deze Amerikaanse loopwedstrijd is: vijf rondjes, die samen 160 km tellen, 18.000 hoogtemeters (meer dan twee keer de Mount Everest) en dat allemaal door de wilde, ongerepte natuur zonder enige vorm van technologie als hulpmiddel in een tijdsspanne van 60 uur. Het is niet onlogisch dat er de voorbije zeven jaar niemand in slaagde om de eindmeet te halen.

Karel Sabbe ging samen met collega-tandarts Thomas Van Woensel van start. Nu er nog ongeveer 20 uur voor de boeg zijn, is Van Woensel al uit de wedstrijd gestapt. Sabbe, die er bij zijn twee vorige deelnames telkens bleef steken in de vierde ronde, is wel nog altijd in de running. De 34-jarige Gentenaar is momenteel bezig aan zijn vierde lus. Met hem zijn er nog zes andere moedige zielen onderweg.

Toen Sabbe, na een kleine adempauze, aan zijn vierde ronde begon, riep de organisatie: “Geen politiewagens”, verwijzend naar vorig jaar toen Sabbe door de politie uit de wedstrijd werd gehaald.

