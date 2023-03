Cruciale dag voor pensioenhervorming in Frankrijk: Macron ontbiedt chefs van meerderheid op Elysée voor overleg

De Franse president Emmanuel Macron heeft donderdagmorgen de chefs van zijn meerderheid ontboden op het Elysée voor overleg, bij het begin van een beslissende en onzekere dag voor zijn pensioenhervorming. De twee kamers van het Franse parlement stemmen in principe donderdag over de verhoging van de pensioenleeftijd van 62 naar 64 jaar.

De partijvoorzitters en de fractieleiders van het presidentiële kamp in de Assemblée Nationale worden bij Macron verwacht, net als Yaël Braun-Pivet, voorzitster van het “lagerhuis” van het Franse parlement. Ook premier Elisabeth Borne en de belangrijkste ministers die betrokken zijn bij de pensioenhervorming schuiven aan.

Macron wordt geconfronteerd met een dilemma: gaan voor een onzekere stemming, of de pensioenhervorming doordrukken via het artikel 49.3. Daarmee kan de regering van premier Elisabeth Borne zonder discussie een wet doordrukken. Ze moet dan wel het vertrouwen van de Assemblée vragen. Als ze dat krijgt, is de wet goedgekeurd.

Borne heeft geen meerderheid in de Assemblée en gebruikte al ettelijke keren 49.3 sinds haar regering vorige zomer aantrad.

Veel Fransen hebben de voorbije weken gestaakt en betoogd tegen de verhoging van de pensioenleeftijd. Woensdag kwamen volgens de vakbonden nog 450.000 mensen op straat in Parijs, al hield de politie het op 37.000.